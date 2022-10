Il boom del turismo d'autunno

Una fiumana di gente. Per le vie del centro. Sul lungomare. Tra i musei e i luoghi di cultura. Un weekend più che positivo, insomma, per il turismo a Napoli. Per un settore che intende cavalcare l'onda, anche nei mesi a venire.

Uno studio di Confcommercio posiziona l'Italia tra le mete preferite per le vacanze degli stranieri in Europa. Con Napoli ai primi posti fra le città d'arte.

E accanto ai turisti non mancano i napoletani, alla scoperta della loro città. Anche grazie alle tante iniziative in campo. Come la “Giornata nazionale delle famiglie al museo”. Visite e laboratori - per genitori e figli - all'insegna dell'inclusione sociale.

Nel servizio, intervista ad Antonino Della Notte – Presidente Aicast