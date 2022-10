Napoli-Sassuolo nel segno di Maradona

Non c'è tempo per rifiatare. Un match dopo l'altro. Serie A e Champions League. Champions League e Serie A. Due giorni appena di allenamenti e domani sarà di nuovo partita. Al Maradona, contro il Sassuolo.

In questo sprint - prima della lunga sosta per i mondiali – sarà fondamentale gestire le energie. In quattro gare di campionato e nella notte di Anfield, il Napoli si gioca molto.

Per questo, domani, spazio ancora al turnover, rispetto alla partita con i Rangers. In rampa di lancio: Osimhen e Kvaratskhelia. Mentre Anguissa vuole riassaporare il campo dopo l'infortunio.

Napoli-Sassuolo è anche la partita di Raspadori. Sempre in neroverde prima di abbracciare l'azzurro. "Sarò contento di vederlo - ha detto in conferenza, l'allenatore Dionisi - ma anche lui, probabilmente, sarà un po' emozionato".

Emozioni come quelle che vivranno i tifosi del napoli, nel segno di Maradona. Il 30 ottobre, Diego avrebbe compiuto 62 anni. E lo stadio che porta il suo nome lo omaggerà con un evento nel pre-partita. "Sul terreno di gioco - annuncia l'amico e manager, Stefano Ceci - ci saranno tanti bambini, ci sarà Clementino, ci saranno gli ex compagni di squadra di Maradona".

"Diego - ha ammesso Spalletti dopo la sfida con i Rangers - sarebbe orgoglioso di questo Napoli".