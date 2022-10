Omicidio Bellisario, condanna confermata

E' definitiva la condanna nei confronti di Vincenzo Lo Presto, 43 anni ex marito di Fortuna Bellisario, uccisa a calci e pugni nella sua abitazione dall'uomo davanti ai propri figli il 7 marzo 2019. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dai legali dell'uomo. In primo grado, l'accusa di omicidio preterintenzionale ed una condanna a dieci anni di reclusione. La sentenza aveva fatto molto discutere, soprattutto per gli arresti domiciliari, seppur di breve periodo, concessi a Lo Presto. Poi, la revoca dei domiciliari e la sentenza di secondo grado che triplicava la pena sino alla decisione di ieri della Corte Suprema.

Dopo l'omicidio le donne del quartiere Sanità, dove viveva Fortuna, hanno dato vita ad una serie di iniziative contro la violenza di genere, nel nome di Fortuna Bellisario.