Una squadra nel nome di Rosa

La squadra è ancora da rodare: nella sua prima uscita ufficiale è stata battuta dalla Pegaso Battipaglia, in una gara valida per la Coppa Italia di Eccellenza femminile campana. Ma la loro vera sfida le ragazze della Grumese calcio femminile l’hanno già vinta. Tutti parlano del team nato nel ricordo di Rosa Alfieri, giovane donna uccisa a 23 anni lo scorso febbraio nel comune a nord di Napoli per sfuggire a un tentato stupro. Un calcio contro la violenza sulle donne e per la difesa dei diritti di genere. Una rosa di ventiquattro atlete, un’età media di 25 anni: le più piccole sono ancora minorenni, la più grande ha 33 anni. Tutte impegnate in campo a difendere i colori sociali e la propria libertà di scelta.

Nel servizio interviste a:

Vincenzo Alfieri - Papà di Rosa Alfieri, vittima di femminicidio

Luigi Eucalipto - Presidente Grumese Calcio

Flavia Spagnuolo - Capitano Grumese Calcio Femminile