Il caro bolletta colpisce i medici di base

Gli aumenti delle bollette energetiche non risparmiano neppure gli studi di medicina generale: spese in alcuni studi triplicate. Secondo uno studio della CGIA di Mestre l’incidenza delle utenze sui costi di gestione è del 23 percento, ora destinata inevitabilmente a pesare di più. I medici di base continuano a lavorare ma il rischio è che in tanti si allontanino da questa professione, dove già da anni si fanno i conti con la carenza di organico: due anni fa erano circa 4000 i medici di base in Campania, oggi sono 3500 e tra tre anni la previsione è di 2700 camici bianchi

Nel servizio gli interventi di Corrado Calamaro - Medico di base e Luigi Sparano, Segretario Provinciale Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale)