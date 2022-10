Whirlpool, gli operai sfilano sul red carpet a Roma

Cinquant’anni dopo “La classe operaia va in Paradiso” con Gian Maria Volonté, la classe operaia sfila sul red carpet. Sono le operaie e gli operai della ex Whirlpool di Napoli, da oltre tre anni e mezzo impegnati in una battaglia senza fine per tornare a lavorare, ora protagonisti di “Via Argine 310” (dall’indirizzo del loro stabilimento, ndr) un film tutto incentrato sulla loro battaglia per la difesa del posto di lavoro, prodotto da Bartleby Film in collaborazione con Rai Cinema e AAMOD.

Ieri hanno sfilato sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, nel giorno della presentazione del film documentario in cui sono interpreti di loro stessi: la rabbia, le angosce, la paura per il futuro tutto racchiuso in un’ora di racconto per la regia di Gianfranco Pannone e con la voce narrante di Alessandro Siani, da sempre accanto ai lavoratori del presidio partenopeo.



Nel servizio gli interventi di:

Carmen Nappo - Operaia ex Whirlpool

Gianfranco Pannone - Regista “Via Argine 310”

Alessandro Siani - Voce narrante “Via Argine 310”

Gianni Del Gaizo - Operaio ex Whirlpool