Poggioreale, cimitero chiuso fino a venerdì 21

Resterà chiuso fino a tutto venerdì 21 ottobre il cimitero monumentale di Poggioreale a Napoli, interessato da un nuovo crollo dopo quello dello scorso gennaio. A deciderlo il Comune con una ordinanza emanata allo scopo di consentire altre verifiche nell'area interessata dal cedimento.

Gli operatori del Servizio Tecnico Cimiteri e i Vigili del Fuoco hanno effettuato dei sopralluoghi nelle aree contigue al crollo: non si sarebbero ravvisati segnali di sofferenza né per le strutture in elevazione né nell'ambiente ipogeo, ma si è provveduto a rafforzare il perimetro delle zone già oggetto di sequestro.

Serviranno però ulteriori dati per comprendere cosa ha portato al cedimento parziale dell'edificio, per mettere in sicurezza i luoghi crollati e soprattutto per valutare le decisioni da prendere sulle modalità di accesso al cimitero.

Si tratta di un'area diversa da dove ci fu il precedente crollo, ma molti dei familiari dei defunti sepolti a Poggioreale puntano il dito nei confronti dei lavori in corso per la realizzazione della metropolitana.

Diversa la posizione del Comune, per il quale questo nuovo cedimento - secondo i primi rilievi - non avrebbe a che fare con gli scavi.

Intanto, durante il periodo di chiusura, per le salme e le ceneri in arrivo sarà utilizzato il Cimitero Nuovissimo