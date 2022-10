Poliziotta violentata nella notte nel porto di Napoli

Uno spazio stretto tra il cancello perimetrale e una schiera di camion pronti all'imbarco: nel buio della notte è la trappola perfetta.

È passata la mezzanotte quando una giovane poliziotta, terminato il turno, percorre poche centinaia di metri nel Porto di Napoli, molo Pisacane.

La sua auto è parcheggiata negli stalli riservati alla polizia. Non si accorge di essere seguita: un uomo la aggredisce con una pietra, lei non ha il tempo di difendersi, lui la trascina in un angolo e la violenta.

È lei stessa a chiedere aiuto ad un camionista per chiamare il 113 e fornire l'identikit dell'aggressore. I suoi colleghi lo identificano e lo arrestano pochi minuti dopo: è un 23enne bengalese, irregolare e pregiudicato. Dovrà rispondere di tentato omicidio e violenza sessuale aggravata.

L'orrore a pochi passi dal centro della città, in un'area che di notte assomiglia ad un buco nero.

Il sindaco Manfredi ha espresso solidarietà alla vittima e alla Questura ribadendo l'impegno per migliorare la sicurezza in città.