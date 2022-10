Polveriera Napoli ovest, ancora una bomba

Ancora una bomba nel quartiere Pianura. Ancora segnali di guerra tra i clan dell'area ovest di Napoli, l'ultimo episodio in via Evangelista Torricelli dove un ordigno e' esploso in strada nei pressi della casa di un uomo del clan Marsicano-Esposito-Clone.

L palazzina dove abita l'uomo era stata oggetto di un altro attentato a colpi di pistola lo scorso agosto. Indagano i carabinieri della compagnia Bagnoli che negli ultimi giorni hanno arrestato quattro esponenti del cartello criminale, tutti accusati di estorsione ai danni di un imprenditore. Proprio la gestione del racket potrebbe essere al centro dello scontro tra i Marsicano-Esposito- Calore, e il clan Carillo-Perfetto. Due gruppi che si confrontano in un fazzoletto di strade a Pianura. Ma e' l'intera area ovest di Napoli ad essere una polveriera. Altri fronti, Fuorigrotta e Bagnoli, medesime dinamiche. attentati ed intimidazioni per perimetrare la propria area operativa: droga ed estorisioni, le attivita' principali delle bande. In pochi giorni, due attentati: prima la bomba davanti a un bar di via Cavalleggeri d'Aosta poi quella fatta espodere innanzi a un negozio di telefonia in via Diocleziano. Sullo sfondo lo scontro tra il clan Giannelli e il clan Esposito. Dal rione Traiano a Bagnoli, passando per Pianura e Fuorigrotta, Napoli ovest e' percorsa da una guerra strisciante tra clan.