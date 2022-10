Processo Firema, il pm chiede l'assoluzione per mancanza di prove

Diciannove lavoratori morti, 82 malati per esposizione all'amianto. Ma probabilmente nessun colpevole.

Dovrebbe concludersi così l'iter giudiziario legato alla Firema, storica azienda di Caserta che produce carrozze ferroviarie. Oggi Tfa, dopo che nel 2015 l'impresa era stata rilevata dal gruppo indiano Titagarh.

Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere Giacomo Urbano ha chiesto l'assoluzione per mancanza di prove per sette ex dirigenti imputati per omicidio e lesioni colpose. Due di questi erano già stati assolti nel primo processo, in cui la Procura aveva contestato il reato di rimozione e omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro.

Successivamente - sulla base anche di quanto avvenuto a Torino in relazione alla vicenda Eternit - era stata aperta una nuova indagine per omicidio colposo, che coinvolgeva anche gli altri amministratori che si erano succeduti negli anni.



Ma è trascorso probabilmente troppo tempo dai fatti, che risalgono a prima del 1990, quando l'amianto fu eliminato dall'azienda. Molti ex dipendenti non ricordavano e così le testimonianze dei lavoratori malati non sarebbero state ritenute precise e rilevanti.