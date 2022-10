Procida, Paolo Fresu vince il Premio Centum

Un riconoscimento a un artista impegnato e apprezzato in tutto il mondo.

Il trombettista sardo Paolo Fresu, anima del festival Time in Jazz di Berchidda, in provincia di Sassari, ha ricevuto a Procida il premio Centum, voluto dall'Unione imprese centenarie italiane.

Nel corso della giornata, alla presenza delle istituzioni procidane e del presidente dell'Unione imprese centenarie italiane Eugenio Alphandery è anche stato consegnato il “Premio di Laurea Carpenè Malvolti” ad Andrea Barone, studente della Facoltà di Economia dell'Università Luigi Vanvitelli per i suoi studi sul marketing nelle aziende del settore alimentare.



Nel servizio l'intervista a Paolo Fresu.