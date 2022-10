Pronto soccorso, servono medici e risorse

Nei pronto soccorso di tutta Italia mancano all'appello circa quattromila medici. Solo nell'anno in corso, in 600 hanno scelto di dimettersi. Esausti per i carichi di lavoro e per le basse retribuzioni. Il tema è nazionale. Al Cardarelli di Napoli, tra gli ospedali più in difficoltà nei mesi scorsi, si è discusso di problemi comuni e modelli di gestione.

Nel servizio, le interviste a:

Giovanni Migliore - Presidente FIASO

Antonio D'Amore - Direttore generale ospedale Cardarelli - Napoli

Marco Bosio - Direttore generale ospedale Niguarda - Milano

Vincenzo De Luca - Presidente Regione Campania