Salerno, sgomberato un palazzo. Diciotto gli sfollati

Diciotto persone sono state sgomberate da un palazzo in via Ligea, nella zona porto di Salerno, dopo un sopralluogo dei Vigili del fuoco. A preoccupare sono le profonde fessure presenti su alcune pareti degli appartamenti dello stabile. L'amministrazione comunale ha provveduto a trovare ospitalità in una struttura alberghiera a chi ne ha fatto richiesta. Solo nei prossimi giorni sarà possibile fornire un'esatta analisi di quanto accaduto e programmare un intervento di messa in sicurezza dello stabile. Per questo, agli otto nuclei familiari coinvolti è stato concesso nel corso della mattinata il ritorno temporaneo negli appartamenti, accompagnati dai vigili del fuoco, per portar via le cose più importanti.

Nel servizio l'intervento di Paola De Roberto, assessore alle politiche sociali del Comune di Salerno