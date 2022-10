Rescigno (Lega): "Non mi fermo davanti alle minacce"

Una minaccia arrivata a mezzo posta, con un proiettile in una busta. E' la denuncia che Carmela Rescigno, consigliere regionale campana per la Lega, ha presentato ai carabinieri di Nola dopo aver ricevuto il tentativo di intimidazione nella cassetta delle lettere di casa sua, a Camposano, nel Napoletano, dove è anche capo dell'opposizione in consiglio comunale. Da tempo impegnata nel contrasto all'abusivismo edilizio nel suo territorio, aveva già ricevuto minacce in passato per la sua attività politica.