Riardo, si indaga per omicidio volontario

La Procura di Santa Maria Capua Vetere avrebbe ipotizzato l'accusa di omicidio volonatrio sotto il profilo del dolo eventuale per il 23enne che lo scorso 26 ottobre a Riardo, in provincia di Caserta, ha ucciso l'amica ventottenne Francesca Compagnone sparando un colpo di fucile. Il ragazzo, studente di origine moldava, era stato arrestato e poi scarcerato per mancanza di esigenze cautelari.

Dalle indagini dei carabinieri sarebbe emerso che il 23enne avrebbe premuto il grilletto tre volte puntando l'arma verso l'amica. Lo avrebbe fatto dunque accettando il rischio che potesse partire un colpo dal fucile. Il giovane avrebbe riferito agli inquirenti che l'amica gli aveva assicurato che l'arma era scarica. Nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima e prenderanno il via anche le perizie balistiche affidate ai tecnici nominati dalla Procura sammaritana. Sarà invece un perito informatico ad analizzare il flusso delle telefonate e delle chat intercorse tra l'indagato e la vittima.