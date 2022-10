Ribery verso l'addio al campo

Spalletti ragiona sulle turnazioni da attuare domenica a Cremona. Per non forzare i reinserimenti di chi è uscito un po' affaticato dalla notte leggendaria di Amsterdam, vedi Zielinski e Kvaratskhelia e, quello di Osimhen. Dopo un giorno di permesso per motivi familiari, è diventato papà, il nigeriano è tornato questa mattina ad allenarsi a Castelvolturno, svolgendo parte della seduta con i compagni e parte da solo, con lavoro personalizzato.

In Lombardia, contro i grigiorossi, potrebbe partire dalla panchina e subentrare a Simeone o Raspadori a gara in corso. Buone chance di partire titolari per Elmas e Ndombelè.

Nella Salernitana che prepara la delicata sfida di domenica pomeriggio all'Arechi con il Verona c'è un'importante novità: Frank Ribery si ritira. Rescinderà il contratto con il club ma continuerà a far parte del progetto e della società, probabilmente entrando nello staff tecnico di Nicola. A 39 anni e mezzo il campione francese, che ha vinto con il Bayern Monaco la Champions e con la maglia della Salernitana ha disputato 25 partite in poco più di un anno, non riesce a risolvere i problemi fisici che gli impediscono di giocare con continuità. Di qui la scelta, sofferta, di dire basta. Con la voglia però di una nuova avventura, con un altro ruolo.