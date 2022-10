Rissa a colpi d'ascia in via Marina

Attimi di paura in via Marina. Da un video ripreso da un automobilista e rilanciato dalla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, si nota un gruppo di persone intente in atteggiamenti violenti affrontarsi in mezzo alla strada, senza curarsi di pedoni e auto di passaggio.

Uno di questi starebbe brandendo persino un'ascia con la quale tenta di colpire un avversario, mentre altri in circolo guardano l'azione. Una scena da far west nel cuore della notte napoletana.

Borrelli commenta: “Situazione sfuggita al controllo. Chi va in strada rischia ogni volta l’incolumità. Ripristinare la sicurezza è una priorità: il territorio va continuamente presidiato e occorrono interventi duri e determinati”