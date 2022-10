Salernitana, i tifosi accanto alla squadra

Porte aperte allo stadio Arechi per l'allenamento della Salernitana che prepara il match di domenica in casa della Lazio. Tanti i tifosi presenti, mentre i supporter granata diserteranno l'Olimpico per protesta contro le restrizioni alla trasferta.

La squadra, invece, sosterrà domani in mattinata l'allenamento di rifinitura.