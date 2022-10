Salernitana e Benevento tornano in campo dopo la sosta

Resterà nella storia come la prima partita di serie a arbitrata da una donna, Maria Sole Ferrieri Caputi. Per il resto, Sassuolo-Salernitana è l'occasione, per i granata, di mettere a frutto il lavoro svolto durante la sosta. E provare a dimenticare lo scivolone interno contro il Lecce. Mancheranno Fazio e, di nuovo, Bohinen. Mentre si rivedono Lovato e Radovanovic.

Nel frattempo, club e comune hanno fatto il punto sullo stadio Arechi. I lavori per ingressi, illuminazione e videosorveglianza - finanziati dalla Regione con un milione e trecentomila euro - partiranno a novembre. Poi toccherà al progetto per la curva nord e alla ristrutturazione generale, per cui si prevede una spesa di 35 milioni.

Tornando al calcio giocato, domani è il giorno della prima di Fabio Cannavaro sulla panchina del Benevento. Al Vigorito arriva l'Ascoli e c'è curiosità per il primo undici scelto dal tecnico napoletano. Una vittoria rilancerebbe i sanniti anche in classifica dopo un sabato in cui sono cadute Reggina, Brescia, Frosinone e Cagliari.



Nel servizio, le parole di Davide Nicola, allenatore della Salernitana