Salernitana, Dia salva la panchina di Nicola

È salva, almeno per ora, la panchina di Davide Nicola. L'ha puntellata Dia con una perla all'ultimo respiro. Tre punti d'oro per la Salernitana. Anche se i problemi restano. Il Verona non meritava il ko. I campani non hanno fatto una buona gara. Ne è consapevole anche l'allenatore dei granata. Da apprezzare la sua onestà intellettuale.

Dopo il gol di Dia, succede il parapiglia all'Arechi. Attimi di tensione che non fanno onore al calcio. Un pseudotifoso granata, peraltro già identificato dalla Digos di Salerno, fa invasione di campo, accecato da una ingiustificata ira, correndo verso il settore occupato dai sostenitori scaligeri. Una provocazione. Ma non è tutto. A fine gara, i supporters delle due compagini cercano il contatto. Scontri evitati dalle forze dell'ordine. Insomma, una giornata di festa per i colori granata, che poteva finire in malo modo. Succede quando vengono a mancare rispetto e lealtà, valori fondanti dello sport. Uno scenario, tuttavia, che stride con quello che succede dopo, un episodio bellissimo, da libro Cuore, testimoniato da questa foto. Bonazzoli, attaccante della Salernitana, e Verdi, fantasista del Verona, ex compagni di squadra, intenti, dopo il match, a mangiare una pizza nel ventre dello stadio. È l'immagine dello sport che unisce e non divide.