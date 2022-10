Salernitana ko, Lautaro e Barella firmano la vittoria nerazzurra

Netto il divario tecnico tra nerazzurri e granata, Lautaro e Barella mandano ko la Salernitana e rilanciano l'Inter in campionato. Ma al di là della sconfitta, quella vista al Meazza non è stata una squadra arrendevole. Lo sottolinea anche Nicola nel post partita.

Partono forte i nerazzurri. Dumfries se ne va sulla destra e appoggia a Barella che serve Lautaro Martinez. Il destro dell'argentino non lascia scampo a Sepe. Reagisce la Salernitana. Dia per Kastanos, la palla finisce sull'esterno della rete. Ci prova ancora l'Inter con Skriniar di testa. Sul fronte opposto Onana dice no al tiro di Piatek.

Nella ripresa Dia va vicino al pareggio, ma poi è la squadra di Inzaghi a raddoppiare. Lancio di Calhanoglu, Barella controlla e mette alle spalle del portiere granata.

Escono Piatek e Kastanos, entrano Bonazzoli e Valencia. Ed è proprio Bonazzoli a provarci di testa. Ma la palla finisce sopra la traversa.