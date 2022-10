Salerno, presto la ripresa dei lavori di ripascimento

Il Comune di Salerno per primo in Campania ha recepito le nuove norme regionali in materia urbanistica. Un importante provvedimento che disciplinerà la materia relativa alle nuove costruzioni.

La trasformazione urbanistica della città, in atto da anni, ha nel ripascimento del litorale uno dei punti di forza. Dopo la sospensione dovuta anche all'aumento dei costi delle materie prime per le opere pubbliche, si riparte dalla zona di Pastena.