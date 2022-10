Il nuovo ministro della Cultura, Sangiuliano, nella sua Napoli

Giornata nella sua Napoli per il nuovo ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. In mattinata, visita a Palazzo Filomarino, sede dell'Istituto italiano per gli Studi Storici e casa del filosofo Benedetto Croce.

A seguire, il ministro si è recato al Mann - il museo archeologico nazionale.

Nel servizio le voci di:

Gennaro Sangiuliano - Ministro della Cultura

Piero Craveri - Fondazione Biblioteca “Benedetto Croce”