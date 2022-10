Giornata agrodolce per le campane

Turno agrodolce, il sesto, per le campane di C. Due vittorie e tre ko per le formazioni della nostra regione. Non ha sfigurato e avrebbe meritato il pari la Juve Stabia, ma è arrivata la sconfitta di misura sul campo della capolista Crotone. Successo dei calabresi firmato nella ripresa dall'ex Guido Gomez su punizione.

Sembra svanita la bella Turris di inizio stagione. Corallini travolti al Liguori dall'altra battistrada Catanzaro. Zero a quattro il finale e secondo poker di fila incassato dagli uomini di Padalino. Ospiti in vantaggio grazie a un'autorete di Di Nunzio. Raddoppio siglato da Sounas dal limite e tris di Bisci con un tocco ravvicinato.

Nella seconda metà di gara Iemmello ha chiuso i conti.

Ha perso anche il Giugliano, uno a zero, in trasferta a Messina. Decisivo l'autogol di Iglio su colpo di testa di Curiale all'inizio della seconda frazione di gioco.

Veniamo alle note liete. Mister Taurino salva la panchina. Il suo Avellino ha vinto due a zero col Potenza. Al Partenio Casarini ha aperto le danze e Russo, con una splendida semirovesciata, ha chiuso i conti.

Sorride anche la Gelbison che si prende i tre punti a Cerignola grazie a un gol di Gilli sugli sviluppi di un corner. Pugliesi che centrano l'incrocio dei pali con D'Ausilio, ma un legno lo colpiscono anche gli ospiti con Sané.