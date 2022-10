Serie C: poker di vittorie per le campane, cade solo l'Avellino

La settima giornata di campionato del girone che vede impegnate le campane in Serie C si apre con lo spettacolare match tra Monterosi e Turris. I corallini prevalgono per 5 a 3 con due doppiette a testa per Giannone e Leonetti, a cui si aggiunge la rete di Santaniello, dopo essersi fatti rimontare dal 3 a 1 al 3 a 3. Vittorie casalinghe anche per Giugliano, Juve stabia e Gelbison. Sul campo di Avellino i tigrotti chiudono il match nel primo tempo grazie alle reti di Gladestony alla mezz'ora e di Nocciolini nel recupero. Le vespe regolano di misura il Picerno: uno a zero per merito del gol di Mignanelli a metà del secondo tempo. Al Marcello Torre di Pagani, la Gelbison supera il Foggia per due a zero con le marcature di Faella e Gilli nella ripresa.

Unica sconfitta di giornata l'Avellino, che a Crotone cade per 2 a 0. In classifica Juve Stabia e Turris appaiate a 13 punti, a 6 dalla capolista Catanzaro. Seguono le neopromosse Giugliano e Gelbison a 11, l'Avellino è fermo a 7 punti.