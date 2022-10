Vince la Gelbison, pari dell'Avellino

In serie C la sorpresa è la Gelbison. Con una punizione di Fornito all'85' la neopromossa vince a Messina, quarto successo nelle ultime cinque gare e quarto posto in classifica.

La bellissima parata di Nocchi sul colpo di testa di Manzi allo scadere strozza in gola l'urlo del Liguori. Turris bloccata dal Monopoli per uno 0-0 con tanti rimpianti.

Il finale di gara punisce la Juve Stabia, che cade 2-0 con il Taranto dell'ex Capuano. Di Romano su rigore all'81' il vantaggio dei pugliesi. Le Vespe si sbilanciano alla caccia del pari e vengono punite da La Monica.

Il Giugliano soffre in casa del Monterosi. Padroni di casa in vantaggio con Di Paolantoni. Il pari dei tigrotti con il solito Piovaccari. Laziali di nuovo avanti con una rete di Santarpia. E' Zullo a salvare il Giugliano all'80' sugli sviluppi di un corner, finisce così 2-2.

In vantaggio con un rigore di Trotta e in superiorità numerica, l'Avellino si ferma in casa con l'Audace Cerignola. A pochi minuti dal termine il pari degli ospiti con Malcore.