Sfonda la porta con lo scooter, furto in un ristorante in pieno centro

Questa mattina, attorno alle 7, un uomo si è introdotto all'interno del ristorante Antica Latteria in vico II Alabardieri, portano via il contenuto della cassa, circa 150 euro. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano lo sconosciuto intento a verificare la possibilità di introdursi anche in altri locali della strada, prima di scegliere la trattoria e di sfondare la porta di ingresso con un motorino per poi darsi alla fuga con lo stesso scooter. Sull'episodio indagano i carabinieri