Sgominato gruppo di fuoco del clan Moccia

Sono in sei. Il gruppo di fuoco del clan Moccia. Arrestati all'alba da carabinieri e polizia, su richiesta della direzione distrettuale antimafia di Napoli, detenevano il controllo delle piazze di spaccio di droga e delle attività estorsive tra Casoria e Afragola e, proprio in quest'ultimo Comune, al rione Salicelle, facevano base. In manette Giuseppe Sasso, Vittorio Parziale, Adriano Laezza, Vincenzo De Pompeis, Luca D'Auria e Raffaele Nobile, tutti pregiudicati e accusati di associazione a delinquere di tipo mafioso, porto e detenzione illegali di armi da guerra e da sparo con relative munizioni.

Fondamentali ai fini delle indagini le intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno permesso di decriptare il linguaggio in codice utilizzato dagli arrestati. La cosa piccola, ad esempio, era la pistola, mentre, la cosa grande era il kalashnikov. Tra i sei inoltre si era creata una frattura ed erano ormai pronti ad azioni di fuoco per eliminarsi a vicenda.