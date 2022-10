Lo spettacolo delle Frecce Tricolori su Napoli alla festa degli Alpini

Alpini in uniforme in piazza del Plebiscito a Napoli per le celebrazioni del 150° anniversario dalla fondazione del Corpo. Il saluto delle autorità, presente anche il capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, e della città. Poi, tutti naso all’insù per salutare il passaggio delle Frecce Tricolori

Nel servizio gli interventi di:

Gen. Ignazio Gamba - Comandante truppe alpine Esercito Italiano

Emilio Bolsinelli - Papà alpino caduto