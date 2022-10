Da Jabil a Dema, tante le vertenze aperte in Campania

L'autunno dell'industria campana è segnato da forti sofferenze per l'aumento del costo delle materie prime e dal caro energia. A rischio c'è il futuro di migliaia di lavoratori, molti dei quali potrebbero andare incontro a mesi di cassa integrazione. I sindacati chiedono alle istituzioni di provare a bloccare lo smantellamento in corso in molti settori industriali.

I lavoratori del sito Jabil di Marcianise oggi hanno scioperato per un'ora. La multinazionale americana nel 2019 aveva 700 dipendenti: da allora ne sono stati licenziati oltre 250, ma l'azienda ha deciso per altri 190 esuberi. Licenziamenti che, secondo i sindacati, "il territorio non può assolutamente sopportare". Il 17 ottobre nella sede di Confindustria Caserta è previsto un tavolo di confronto.

L'appello è non disperdere competenze e professionalità sul territorio e presenti in tutte le vertenze aperte: incluse Soft Lab ed ex lavoratori Orefice, passando per il gruppo Dema. Domani al Mise l'incontro per dare risposte ai lavoratori degli stabilimenti di Somma Vesuviana e Paolisi. 700 famiglie il cui destino è legato a quello del futuro di interi comprensori.