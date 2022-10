Somma Vesuviana: protestano i lavoratori della Dema

Hanno urlato la loro rabbia per le vie del centro di Somma Vesuviana, gli oltre 300 lavoratori della Dema, preoccupati per l'atteggiamento della proprietà, un fondo di investimento americano, ha avuto negli ultimi mesi. Fino a poco tempo fa l'azienda era un fiore all'occhiello dell'aerospazio. I primi segnali di crisi in pieno agosto, i mancati pagamenti degli stipendi, poi saldati. La stessa cosa è accaduta a settembre.

Il prossimo 12 ottobre è stato convocato un tavolo al Mise per discutere del futuro di questi lavoratori.

Nel servizio le voci di Mauro Cristiani, segretario generale Fiom-Cgil Napoli e Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana.