Spaccia droga e incassa con il pos

Aveva ideato uno stratagemma per effettuare transazioni attraverso pos, un metodo che sfruttava per incassare pagamenti dopo la consegna di dosi di cocaina. Parliamo di un 51enne di Aversa, in provincia di Caserta, arrestato dai carabinieri, colto sul fatto mentre spacciava.

L'uomo è stato fermato in strada dai militari del comando provinciale di Caserta e della compagnia di Aversa: addosso trovata droga e 800 euro in contanti.

Poi, nel corso di una perquisizione in casa, sono stati sequestrati materiale per il confezionamento delle dosi, duemila euro in contanti, numerose carte bancomat e di credito intestate a potenziali acquirenti e un apparecchio Pos.

In un'altra abitazione sono stati trovati altri 170 grammi di cocaina.