Spaccio di droga in carcere: arrestato il garante napoletano dei detenuti

Avrebbe approfittato del suo ruolo di garante dei detenuti della città di Napoli per entrare liberamente all’interno delle carceri e fornire, dietro compenso, droga per diverse migliaia di euro e telefoni cellulari ai carcerati durante gli incontri. Pietro Ioia, 63 anni, è tra le otto persone raggiunte nella mattinata odierna da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Napoli ed eseguita dai carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Castello di Cisterna. Le indagini hanno individuato, anche attraverso dei video, sia l’esistenza del mercato illecito che le modalità attraverso cui l’organizzazione riusciva a portare hashish, cocaina e telefonini nel carcere di Poggioreale, materiale che poi veniva rivenduto all’ interno, creando così un commercio illegale. I proventi delle vendite sarebbero poi stati versati su diverse carte ricaricabili riferibili a una donna, anch’ essa in manette.

Ioia, che aveva scontato 22 anni in carcere tra Italia e Spagna per narcotraffico, ricopriva l’incarico di garante dei detenuti della città di Napoli dal 2019, ruolo riconfermato lo scorso aprile, dopo essere stato presidente dell’associazione degli ex detenuti organizzati napoletani. La sua nomina aveva scatenato numerose polemiche. Il comune di Napoli annuncia di averne predisposto la revoca dal ruolo.

Sconcerto da parte dell’associazione dei garanti delle carceri campane. Nel servizio Samuele Ciambriello, garante dei detenuti della Campania.