Spalletti: "Napoli-Ajax come una finale"

Nel mercoledì di Champions il Napoli ospita l'Ajax a otto giorni di distanza dal clamoroso 1-6 di Amsterdam. Spalletti mette in guardia i suoi dalla voglia di rivincita dei “Lancieri”, ma sottolinea l'importanza del primo match point qualificazione da giocarsi in un Maradona strapieno. Con lui, nella conferenza della vigilia, Giacomo Raspadori che commenta il rientro di Osimhen: “Una sana concorrenza non può farci che bene”