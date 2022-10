Tangenziale, chiusure notturne per limitare i disagi

Cantieri aperti di notte per limitare al massimo i disagi alla circolazione delle auto. La Tangenziale di Napoli si rifà il look. Secondo un programma di interventi - da oltre 150 milioni di euro - che andrà avanti per almeno tre o quattro anni. Questa settimana, le chiusure riguardano - dalle 23 alle 6 - i tratti: Fuorigrotta/Agnano, in direzione Pozzuoli, e Camaldoli/Zona ospedaliera, in direzione Capodichino.

Oltre alla messa in sicurezza di viadotti e gallerie, il progetto prevede l’implementazione del sistema di monitoraggio delle infrastrutture, l’installazione di nuova rete in fibra ottica. E, anche nell'ottica di un risparmio energetico, la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione.

Antonio Iannaccone - Responsabile dell’Unità Operation, Tecnica, Esercizio di Tangenziale di Napoli

Luigi Massa - Amministratore delegato di Tangenziale di Napoli