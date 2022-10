Tennis Napoli Cup, Musetti guida la pattuglia italiana

Nel weekend al via le qualificazioni, mentre da lunedì prossimo partirà il tabellone principale del torneo che, sul lungomare di Napoli, assegnerà punti preziosi per la rincorsa alle Atp Finals. A differenza degli altri anni, non si tratta di un “challenger” bensì di un Atp 250 che colloca così la città partenopea sulla mappa del grande tennis mondiale. Cambia anche la superficie: dalla terra rossa al cemento.

Nel servizio le interviste a: Vincenzo De Luca – Presidente Regione Campania, Gaetano Manfredi – Sindaco di Napoli, Mauro Ascione – Presidente Banca di Credito Popolare, Riccardo Villari – Presidente Tennis Club Napoli, Angelo Binaghi – Presidente Federazione Italiana Tennis