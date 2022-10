Atp250 Napoli, si comincia all'Arena della Rotonda Diaz

Il conto alla rovescia termina alle 10. Ora d'inizio del primo match del torneo Atp250 di Napoli. Il primo match del tabellone principale. Il primo match a giocarsi nell'arena della Rotonda Diaz.

Dal supervisor è arrivato il via libera alla superficie da gioco giunta da Firenze per ovviare all'impraticabilità dei campi. Nel frattempo, le qualificazioni si sono disputate a Pozzuoli. Quattro i tennisti approdati in tabellone: il cileno Jarry, il cinese Zhang, il croato Gojo e l'italiano Passaro.

Ad aprire le danze, la sfida tra il giapponese Daniel e lo spagnolo Martinez, entrambi tra i primi 100 del mondo. A seguire, scendono in campo il francese Mannarino e le due teste di serie, Ramos-Vinolas e Kecmanovic. Quest'ultimo contro l'italiano Cobolli. L'altro azzurro previsto nella prima giornata, Nardi, affronta, il francese Moutet.

Al via anche il torneo di doppio che si gioca, invece, a Pozzuoli. L’esordio di Fognini e Bolelli contro i francesi Martin e Mannarino.