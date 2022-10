Pedalare pregando: ecco il ciclo-pellegrinaggio di Visciano

Sono arrivati da ogni parte della Campania. In duemila, anche tanti ragazzi, in sella alle loro bici hanno colorato la quatantesima edizione del ciclo-pellegrinaggio dopo i due anni di stop per la pandemia.

Una tradizione legata alla Madonna del Carpinello, protettrice dei ciclisti.

Prima la benedizione, poi la partenza. L'arrivo a Visciano, in provincia di Napoli, alla Basilica di Maria Santissima Consolatrice, dove è stata celebrata la Santa Messa.