Allarme a Torre del Greco per le truffe telefoniche

La truffa del falso nipote che ha improvvisamente bisogno di denaro, nota da molti anni, è una di quelle più utilizzate ancora oggi dalle organizzazioni criminali. La città di Torre del Greco è in allarme per la recrudescenza del fenomeno.

Il sindaco, Giovanni Palomba, e le forze dell'ordine mettono in guardia la popolazione. Si pensa di di tappezzare la città di manifesti che spieghino le modalità di approccio dei criminali e di far passare per le strade un'automobile con altoparlante per invitare la gente a non cedere a richieste telefoniche di denaro.

Le vittime spesso sono donne anziane, ma non solo. Tutto comincia con la fatidica telefonata: "Nonna, sono tuo nipote... Puoi farmi un piacere? Sono malato, non posso uscire… Devono consegnarmi un pacco. Puoi prenderlo tu?" Partono poi telefonate a raffica dirette all'anziana signora contemporaneamente su telefono fisso e su cellulare, sempre più insistenti, per tenerla sotto pressione, per non lasciarle il tempo di consultarsi con la famiglia. Se la vittima cede alle pressioni, i truffatori riescono a ottenere ingenti somme di denaro in contante: dai quattro o cinquemila euro, e quando il denaro non c'è, i truffatori si portano via i gioielli.

Il sindaco invita la popolazione a fare attenzione: “Se qualcuno vuole consegnare un pacco a fronte del pagamento di una somma di denaro, asserendo che la merce era stata ordinata da nipoti o parenti, non ritirate nulla e non consegnate denaro a nessuno, ma chiamate subito la polizia"