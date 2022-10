La grande truffa sui bonus edilizia, sequestri per 186 milioni di euro

La truffa ruotava attorno a bonus facciate, ecobonus e agevolazioni per ristrutturare: ha fruttato al gruppo che l'aveva architettata 186 milioni di euro, attraverso falsi crediti d'imposta per lavori edili mai realizzati. Ad accorgersene è stata la Guardia di Finanza, che ha eseguito un decreto di sequestro per equivalente emesso dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura. Per gli inquirenti si tratta di un'associazione per delinquere che era già riuscita a monetizzare 16 milioni: cinque utilizzati per acquistare 70 immobili tra le province di Napoli, Latina e Caserta. Un altro milione, invece, sarebbe stato usato dall'ideatore della frode per compensare debiti tributari.



Tutto è partito da un'analisi di rischio della Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate, che ha permesso ai finanzieri di ipotizzare l'inesistenza dei crediti una volta appurato che gli immobili non sarebbero stati ristrutturati e, in alcuni casi, anche in evidente stato di abbandono. Inoltre, i titolari dei crediti avrebbero dovuto sostenere spese dal 10% al 50% dell'importo totale, cifre ben oltre le loro reali possibilità patrimoniali e reddituali. Anche le società non avrebbero avuto le risorse necessarie per eseguire i lavori. Le indagini hanno visto la collaborazione delle fiamme gialle di Roma, Latina, Caserta e Napoli e seguono inchieste su analoghe truffe legate ai bonus in edilizia.