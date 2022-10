Turismo: record di presenze in tutta la Campania

Non solo Napoli, l'inusuale calura autunnale, in coincidenza con il ponte di Ognissanti, favorisce un turismo fuori stagione anche in tutto il resto della regione. Maniche corte e pantaloncini per i turisti a Sorrento, con stabilimenti balneari aperti, alberghi al 90% di occupazione camere e ristoranti pieni. Qualche turista si concede un tuffo a Positano dove negli anni passati, di questi tempi le strutture ricettive erano chiuse da circa un mese mentre invece ora lavorano a pieno ritmo, al contrario di quanto avviene a Capri, dove nemmeno il 130% di presenze sull'isola ha portato gli albergatori ad aprire gli alberghi più grandi. A Ischia chiuse le maggiori strutture a causa del caro bollette, mentre le piccole registrano il tutto esaurito. Medie di presenze estive agli scavi di Pompei tra i 12 e i 15 mila visitatori al giorno. Grazie alla grande affluenza, martedì apertura straordinaria dei siti del vesuviano gestiti dal parco archeologico pompeiano. Sembra estate anche in Cilento, a Castellabate e Agropoli, dove la spiaggia di Trentova è piena come a luglio, e ad Amalfi, con gente in strada e traghetti stracolmi per visitare l'ex repubblica marinara e le località turistiche della Costiera.