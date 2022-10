Un campano su due a rischio esclusione sociale

Un cittadino campano su 2 è a rischio esclusione sociale, segnala la Svimez. Il dato è ancora più preoccupante se si tiene conto che in regione, come anticipa il dossier Caritas che sarà presentato il prossimo 7 novembre, il dato dell'occupazione si ferma al 48%. In un contesto dove anche le famiglie monoreddito non riescono a emanciparsi dalla povertà, il quadro sociale dipinto ha i colori foschi di un futuro incerto.

Il lavoro che non c'è, la stabilità familiare che viene a mancare, l'assenza di un ascensore sociale ed economico. A rivolgersi ai centri della Caritas in Campania, unicum in Italia, i migranti sono una percentuale minore rispetto ai residenti.

Particolarmente preoccupante è la situazione dei più piccoli, in tutta italia sono più di un milione e 400mila i bambini in povertà assoluta, che, senza alcun progetto, che li riguardi rischiano di restarci per tutta la vita.



Nel servizio le voci di suor Marisa Petrella, direttrice della Caritas di Napoli; don Carmine Schiavone, direttore della Caritas Campania; Antonio Mattone, Comunità di Sant'Egidio di Napoli.