Una ciocca di capelli per la libertà

Una ciocca di capelli, il simbolo di quella che in Iran è una rivoluzione culturale, che la morte di Mahsa Amini, proprio per un ciuffo giudicato troppo esposto, ha fatto esplodere nelle strade, portando a una repressione violenta da parte del regime teocratico. Al Trianon Viviani lo staff e la dirigenza del teatro ha inteso utilizzare il taglio dei capelli come gesto di solidarietà in sostegno con la lotta dei cittadini iraniani per la libertà.

L’iniziativa è stata condivisa dalla Casa Internazionale delle donne e l’associazione le Kassandre. Le ciocche, raccolte in una scatola trasparente, saranno poi consegnate all’ambasciata dell’Iran.