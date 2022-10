Una nuova sede per il Banco Alimentare della Campania

Con la benedizione della prima pietra da parte dell'arcivescovo di Salerno Andrea Bellandi diventa cantierabile il progetto della nuova sede del Banco Alimentare della Campania che nascerà nella zona industriale di mercato San Severino.

L'hub della solidarietà - che quotidianamente distribuisce in Campania 230mila pacchi alimentari per i più bisognosi - estenderà, come ha detto il direttore Roberto Tuorto, la sua azione anche nei confronti delle famiglie più povere della Basilicata.

A sostenere il Banco Alimentare c'è anche la Reegione Campania che, come ha ricordato il presidente De Luca, è fortemente impegnata nelle politiche sociali a sostegno delle fasce più deboli.