Università a Scampia, si parte

I corsi cominceranno in contemporanea con la cerimonia di inaugurazione lunedì.

80 studenti il primo giorno, poi via via tutti gli altri delle lauree triennali in professioni sanitarie e di quelle magistrali, fino a un numero di 2660 studenti .

“In un percorso lungo e complicato l’ultimo miglio e' stato il più difficile”, spiega il rettore dell'ateneo Federico II di Napoli Matteo Lorito.

Il complesso sorge dove c'era la vela H, demolita nel 2003. Una torre di 7 piani progettata da Vittorio Gregotti con una grande piazza coperta, l'aula magna da 520 posti, 33 aule dall'interrato al secondo piano. Presto partiranno i fondamentali ambulatori di medicina territoriale.

L'idea iniziale nel 1996, nel 2006 il protocollo firmato dal governatore Bassolino, dal sindaco di Napoli Iervolino, dal rettore Trombetti .

Una storia di battaglie, quella del quartiere Scampia, dal Comitato Vele al Gridas alle decine di associazioni che non si sono mai arrese agli stereotipi e al degrado. “Siamo una rete di promozione culturale, sociale, occupazionale", dice Barbara Pierro dell’associazione ”Chi rom e chi no", "e guardiamo all'università come a un nuovo pezzo di cammino".