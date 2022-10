Università e lavoro, la sfida di Orientasud

Un ragazzo su tre in Campania non lavora e non studia. Un dato drammatico, cui si aggiunge quello relativo all'evasione scolastica che qui tocca il 16,7%. Per offrire un percorso ai ragazzi che cercano una formazione adeguata e una preparazione proiettata alle reali esigenze del mondo del lavoro è tornato Orientasud, il salone delle opportunità nato a Napoli e che presenta la sua XXIII edizione in versione on line.

Fino a venerdì 28 ottobre sarà possibile partecipare a workshop online, visitare stand virtuali delle università, effettuare colloqui di orientamento, tutto attraverso il sito orientasud.it. Abbiamo ascoltato il presidente di Orientasud e direttore del corriere dell'università Mariano Berriola che lancia un messaggio di fiducia ai giovani campani.