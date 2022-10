Usura spaccio e armi, scacco ai clan Baratto e Volpe

C’è anche un carabiniere, indiziato di corruzione, tra le 11 persone arrestate per usura, spaccio e detenzione di armi. Accuse aggravate dalle finalità mafiose. Nel corso delle indagini della Direzione distrettuale antimafia e dell’Arma dei carabinieri sono stati documentati diversi casi di usura commessi in danno di imprenditori, tra i quali l'ex calciatore e capitano del Napoli Beppe Bruscolotti. Le vittime degli strozzini dovevano restituire prestiti con tassi di interesse che andavano dal 25 al 40 per cento.

Il blitz va a colpire il sodalizio camorristico denominato Baratto-Volpe, operante a Fuorigrotta e rientrante nella sfera di influenza e controllo della consorteria denominata “Alleanza di Secondigliano” o “il Sistema”.