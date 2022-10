Vertenza Dema, lavoratori in presidio permanente

Da mesi i lavoratori della Dema, azienda del settore aerospazio, protestano contro la proprietà per una gestione che li ha lasciati per lunghi periodi senza stipendio e che non dà certezze sul loro futuro occupazionale. Sono in presidio permanente davanti allo stabilimento di Somma Vesuviana in attesta di risposte e di un nuovo piano industriale. Il 4 novembre è prevista un'assemblea pubblica aperta ai cittadini per discutere della vertenza.



Nel servizio intervengono Giovanni Rao, Segretario Uilm Campania, Francesco Griffo, Segretario Fim Csl Napoli, Mauro Cristiani, segretario generale Fiom Napoli.