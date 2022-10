Vertenze industriali in Campania da Dema a Jabil

Non sono soli i lavoratori della DEMA di Somma Vesuviana, che ieri hanno incassato la solidarietà della città che hanno attraversato in corteo. La loro è solo l'ultima vertenza metalmeccanica che si è aggiunta in piena estate alla lunga lista delle crisi industriali della nostra regione.

Domani in piazza tornano i lavoratori della Jabil di Marcianise, con un presidio davanti alla sede di Confindustria Caserta, dopo il recente annuncio da parte dell'azienda di 190 licenziamenti. Tra otto giorni a scioperare saranno gli operai della Whirlpool di Carinaro, sempre nel casertano: temono che l'annuncio della multinazionale di revisione strategica della propria mission sia il preludio a una possibile chiusura del sito, orfano ormai da tempo dello stabilimento napoletano sul cui destino si attende la risoluzione della questione ambientale, che non sembra più così lontana. Convocato per domani alle 15 il Tavolo in Prefettura a Napoli.

Lavoro a rischio e proteste non solo nelle aziende metalmeccaniche. Ad Afragola prosegue il presidio dei dipendenti dell'Ipercoop, che da lunedì ha abbassato le saracinesche: a rischio altri 140 posti di lavoro.