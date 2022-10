Napoli - Bologna, per Spalletti la forza è il gruppo

Esalta la forza e l'armonia del gruppo, ma tiene i piedi ben piantati per terra, perché la classifica è molto corta e le avversarie sono a pochi punti di distanza.

Alla vigilia della gara con il Bologna, Luciano Spalletti tiene alta l'attenzione del suo Napoli. 4 gol alla Cremonese, 4 all'Ajax in pochi giorni. Una squadra unita, che gioca bene e con gioia, che si sforza per rientrare in difesa. Un gruppo che incanta ma che per il suo allenatore può fare ancora meglio.

In questa stagione i ritmi sono serratissimi e allora subito testa ai rossoblu. Squadra con una rosa forte e con tanti giocatori offensivi pericolosi, anche se mancherà Arnautovic.

Ancora out Rrahmani, Spalletti non scioglie il nodo per il sostituto. Con l'Ajax ha giocato Juan Jesus, ma Ostigard è pronto. Sarà invece Ndombele a rimpiazzare lo scatenato Anguissa di questo inizio stagione, uscito per infortunio nella sfida Champions.

E poi c'è il tema dell'attacco: il momento magico di Raspadori, il prezioso contributo di Simeone, il ritorno voglioso di Victor Osimhen.

Tre alternative per un solo ruolo, la possibilità di schierarne due in contemporanea: le partite sono tante e c'è spazio per tutti.

Impegno ad ora di pranzo invece per la Salernitana, a San Siro contro l'Inter reduce dalla bella gara del Camp Nou.

Il gol di Dia allo scadere contro il Verona ha allontanato le ombre sulla panchina di mister Nicola. L'impegno è difficile ma è importante trovare continuità contro una squadra che l'allenatore granata giudica come la più completa del campionato.

Ancora indisponibile Fazio per infortunio, squalificato Radovanovic, recuperati Bohinen e Lovato. Non si escludono sorprese in attacco. Sarà una Salernitana senza timori: i nerazzurri sono avvisati.